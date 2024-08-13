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Законные представители детей и недееспособных лиц не нуждаются в доверенности для подачи заявлений по «еВідновлення»

16:40, 13 августа 2024
Расширены возможности для подачи заявлений на компенсацию в рамках программы «еВідновлення».
Законные представители детей и недееспособных лиц не нуждаются в доверенности для подачи заявлений по «еВідновлення»
Источник фото: sluga-narodu.com
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Согласно новым изменениям, законные представители несовершеннолетних детей и недееспособных лиц теперь могут подавать заявления на компенсацию в рамках программы «еВідновлення» без необходимости оформления доверенности. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет «Интерфакс-Украина».

Ранее в случаях, когда владельцами поврежденного или разрушенного жилья были дети или недееспособные лица, заявление на компенсацию можно было подать только через лицо, на которое была оформлена доверенность. Теперь законные представители, такие как родители или близкие родственники, могут подавать заявления без оформления доверенности.

«Во-первых, оформление доверенности - платная услуга. Во-вторых, доверитель, то есть тот, кто дает право действовать от своего имени, должен обратиться для оформления доверенности к нотариусу или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Но ребенок может банально находиться за границей, или человек недееспособен, если речь идет о взрослом. Тогда оформление доверенности затруднено», - отметила Шуляк.

Технические обновления включают возможность подачи заявлений через работников ЦПАУ или нотариусов от имени законных представителей без необходимости доверенности. В зависимости от того, кто подает заявление, меняется и порядок начисления средств: если это законный представитель, средства поступают на его карточку «еВідновлення», а не на карточку заявителя.

Также теперь законного представителя можно выбрать как получателя средств программы «еВідновлення», если поврежденное жилье имеет совладельцев и они предоставили свое согласие через «Дію» или нотариуса.

Еще одно обновление заключается в возможности одновременного заказа справки о несудимости при подаче заявления через «Дію». Это позволяет ускорить процесс и блокировать доступ к программе лиц, совершивших преступления против национальной безопасности.

«Это инструмент блокировки доступа к «еВідновлення» тех, кто совершил преступления против национальной безопасности - коллаборационистов и предателей. Согласитесь, помогать таким лицам в ремонте жилья было бы очень странно. Раньше получение такой справки было достаточно длительным процессом. Благодаря цифровизации этот этап значительно ускоряется. На практике это означает, что граждане будут проходить процесс подачи и обработки заявки гораздо быстрее», - пояснила Шуляк.

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