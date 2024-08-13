Как осуществляется представление и рассмотрение возражений к акту налоговой проверки

Возражения к акту проверки приобщаются к материалам проверки или материалов по рассмотрению жалобы, а приведенные в них факты и данные учитываются контролирующим органом при формировании заключения по результатам рассмотрения материалов проверки.

Налоговая служба объясняет, как осуществляется представление и рассмотрение возражений в акт налоговой проверки.

Возражения и дополнительные документы и пояснения представляются в контролирующий орган, который проводил проверку налогоплательщика, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​получения акта (справки).

Рассмотрение материалов проверки осуществляется комиссией по рассмотрению возражений контролирующего органа в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​получения возражений к акту проверки и/или дополнительных документов и пояснений в соответствии с п. 86.7 НКУ (днем завершения проверки, проведенной в связи с необходимостью выяснение обстоятельств, которые не были исследованы во время проверки и указаны в возражениях, дополнительных документах и ​​объяснениях), и налогоплательщику посылается ответ в порядке, определенном ст. 42 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.