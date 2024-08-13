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Як здійснюється подання та розгляд заперечень до акта податкової перевірки

23:59, 13 серпня 2024
Заперечення до акта перевірки долучаються до матеріалів перевірки або матеріалів щодо розгляду скарги, а наведені в них факти та дані враховуються контролюючим органом при формуванні висновку за результатами розгляду матеріалів перевірки.
Як здійснюється подання та розгляд заперечень до акта податкової перевірки
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Податкова служба пояснює, як здійснюється подання та розгляд заперечень до акта податкової перевірки.

Заперечення та додаткові документи і пояснення подаються до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).

Розгляд матеріалів перевірки здійснюється комісією з питань розгляду заперечень контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів і пояснень відповідно до п. 86.7 ПКУ (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у запереченнях, додаткових документах та поясненнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.

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