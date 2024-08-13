На Рівненщині покупцю маршруткою передали пакунок із бурштином на 100 тисяч гривень

Скупника бурштину загрожує строк.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, якому інкримінують придбання та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Про це повідомляє обласна прокуратура.

33-річний чоловік домовився про купівлю близько 25 кг бурштину за 2000 доларів з доставкою в Рівне.

Передачу із «сонячним» камінням обвинуваченому передали маршрутним таксі з Сарненського району, пакунок він забрав на одній із автостанцій обласного центру.

А вже за годину бурштин без документів з автівки чоловіка вилучили правоохоронці. Згідно з гемологічною експертизою його вартість перевищує 100 тис. грн.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.