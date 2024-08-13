Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині покупцю маршруткою передали пакунок із бурштином на 100 тисяч гривень

23:48, 13 серпня 2024
Скупника бурштину загрожує строк.
На Рівненщині покупцю маршруткою передали пакунок із бурштином на 100 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, якому інкримінують придбання та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

 33-річний чоловік домовився про купівлю близько 25 кг бурштину за 2000 доларів з доставкою в Рівне.

Передачу із «сонячним» камінням обвинуваченому передали маршрутним таксі з Сарненського району, пакунок він забрав на одній із автостанцій обласного центру.

А вже за годину бурштин без документів з автівки чоловіка вилучили правоохоронці. Згідно з гемологічною експертизою його вартість перевищує 100 тис. грн.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін заборонив видачу та обмін посвідчення водія чоловікам, які не оновили військово-облікові дані і знаходяться за кордоном

Якщо у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг» відсутня інформація про оновлення чоловіком 18-60 років військово-облікових даних, то він не зможе отримати посвідчення водія, знаходячись за кордоном, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Командирам заборонили відмовляти у задоволенні рапорту з підстав недолучення документів, які є або повинні бути у командира – новий наказ Міноборони

Ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав рапорт - Міноборони затвердило порядок роботи з рапортами.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Захисник стверджував, що протокол обшуку є недопустимим доказом, бо не здійснювалась аудіо та відеофіксація – що вирішив Верховний Суд

Чи призводить до визнання недопустимим доказами результатів експертиз недолучення до протоколу обшуку технічного носія із відеозаписом його проведення.

Незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована відповідним рішенням суду - Верховний Суд

Апеляційний суд не надав жодної оцінки висновку експерта, який подала сторона захисту, що, на думку Верховного Суду, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео