В Ровенской области покупателю маршруткой передали пакет с янтарем на 100 тысяч гривен

Скупщику янтаря грозит срок.

В Ровенской области в суд направили обвинительный акт в отношении местного жителя, которому инкриминируют приобретение и хранение янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами. Об этом сообщает областная прокуратура.

33-летний мужчина договорился о покупке около 25 кг янтаря за 2000 долларов с доставкой в ​​Ровно.

Передачу с «солнечными» камнями обвиняемому передали маршрутным такси из Сарненского района, сверток он забрал на одной из автостанций областного центра.

А уже через час янтарь без документов из автомобиля мужчину изъяли правоохранители. Согласно геммологической экспертизе, его стоимость превышает 100 тыс. грн.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

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