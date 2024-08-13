На Полтавщине мужчина заказал избиение жены и ее сестры за 40 тысяч

Чтобы увести от себя подозрение, мужчина приказал исполнителю инсценировать разбойное нападение.

Житель Кременчуга заказал избиение своей жены за 40 тысяч гривен. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Он нашел «исполнителя», которому сообщил, что задуманное необходимо инсценировать под разбой, применяя бить и присвоив золотые украшения.

В случае пребывания рядом с женой ее сестры он приказал совершить указанные действия и в отношении нее, чтобы в дальнейшем обе женщины передвигались только с помощью инвалидных колясок.

Вскоре стражи порядка инсценировали разбойное нападение, а «исполнитель» получил от заказчика часть средств, после чего его задержали.

Мужчине вручили подозрение в покушении на причинение умышленных тяжких телесных повреждений и избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Теперь ему грозит лишение волв от семи до десяти лет.

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