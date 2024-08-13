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На Полтавщине мужчина заказал избиение жены и ее сестры за 40 тысяч

23:32, 13 августа 2024
Чтобы увести от себя подозрение, мужчина приказал исполнителю инсценировать разбойное нападение.
На Полтавщине мужчина заказал избиение жены и ее сестры за 40 тысяч
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Житель Кременчуга заказал избиение своей жены за 40 тысяч гривен. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Он нашел «исполнителя», которому сообщил, что задуманное необходимо инсценировать под разбой, применяя бить и присвоив золотые украшения.

В случае пребывания рядом с женой ее сестры он приказал совершить указанные действия и в отношении нее, чтобы в дальнейшем обе женщины передвигались только с помощью инвалидных колясок.

Вскоре стражи порядка инсценировали разбойное нападение, а «исполнитель» получил от заказчика часть средств, после чего его задержали.

Мужчине вручили подозрение в покушении на причинение умышленных тяжких телесных повреждений и избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Теперь ему грозит лишение волв от семи до десяти лет.

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