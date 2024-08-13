В Днепре будут судить российского агента, передающего врагу информацию о расположении ТЦК

Установлено, что обвиняемый производил скрытую видеосъемку воинской части ВСУ и районных ТЦК города.

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В Днепре будут судить российского агента, который передавал врагу информацию о перемещении топливозаправщиков ВСУ и расположении ТЦК. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Установлено, что в конце 2023 года представитель генштаба вооруженных сил рф завербовал жителя Днепра для оказания помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

«Обвиняемый производил скрытую видеосъемку воинской части ВСУ и районных ТЦК и СП города. Видеоматериалы спецслужбам рф он посылал через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах «Google Maps».

Также мужчина в текстовых сообщениях передавал сведения о маршрутах перемещения военных топливозаправщиков с указанием точных координат», - говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска по месту его проживания изъяты мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, где будет ожидать приговора суда.

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