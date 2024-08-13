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У Дніпрі судитимуть російського агента, який передава ворогу інформацію щодо розташування ТЦК

23:15, 13 серпня 2024
Встановлено, що обвинувачений здійснював приховану відеозйомку військової частини ЗСУ і районних ТЦК міста.
У Дніпрі судитимуть російського агента, який передава ворогу інформацію щодо розташування ТЦК
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У Дніпрі судитимуть російського агента, який передавав ворогу інформацію щодо переміщення паливозаправників ЗСУ та розташування ТЦК. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Встановлено, що наприкінці 2023 року представник генштабу збройних сил рф завербував мешканця Дніпра для надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

«Обвинувачений здійснював приховану відеозйомку військової частини ЗСУ і районних ТЦК та СП міста. Відеоматеріали спецслужбам рф він надсилав через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах «Google Maps».

Також чоловік у текстових повідомленнях передавав відомості про маршрути переміщення військових паливозаправників із зазначенням точних координат», — йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованого обшуку за місцем його мешкання вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

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