Захисник стверджував, що протокол обшуку є недопустимим доказом, бо не здійснювалась аудіо та відеофіксація – що вирішив Верховний Суд

Чи призводить до визнання недопустимим доказами результатів експертиз недолучення до протоколу обшуку технічного носія із відеозаписом його проведення.

Джерело фото: Національна поліція України

Недолучення до матеріалів кримінального провадження відеозапису обшуку не може бути безумовною підставою для визнання протоколу такої слідчої дії та похідних від неї результатів експертиз недопустимими доказами. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 20.06.2024 по справі 164/431/20.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 263 КК, ч. 1 ст. 263-1 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що протокол обшуку є недопустимим доказом, оскільки під час проведення слідчої дії не здійснювалась її аудіо та відеофіксація. Через цю обставину, на переконання сторони захисту, інші похідні докази також є недопустимими.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС вказує, що мотивуючи своє рішення в цій частині місцевий суд акцентував, що протокол, складений за результатами слідчої дії (обшуку), містить відомості про застосування для фіксування відеокамери «Canon LEGRIA HFR 606» і допитані в ході судового розгляду поняті підтвердили, що усю процедуру вилучення вдома у обвинуваченого вогнепальної зброї та бойових припасів працівники поліції фільмували за допомогою технічного пристрою.

Зважаючи на ці дані, а також на те, що сторона захисту жодним чином неоспорювала результатів слідчої дії (факт вилучення у обвинуваченого предметів, до яких застосовується правовий режим обмеженого обігу), то місцевий суд дійшов переконання, що саме собою не долучення до матеріалів кримінального провадження відеозапису обшуку не може бути безумовною підставою для визнання доказів недопустимими.

З таким висновком погодився й апеляційний суд, який до того ж зазначив, що суд першої інстанції здійснив усі можливі заходи задля встановлення, чи було дотримано встановлену кримінальним процесуальним законом правову процедуру (порядок) проведення слідчої дії (обшуку) та чи було застосовано належні процесуальні гарантії. При цьому апеляційний суд обґрунтовано вказав, що у своїх доводах захисник лише констатує, що в матеріалах кримінального провадження відсутній відеозапис, однак не вказує, як ця обставина вплинула на законність прийнятого рішення.

У той же час, щодо відсутності в матеріалах невід’ємного додатка допротоколу обшуку—відеозапису, тобто порушення вимог ч. 2 ст.104 КПК, то оцінюючи істотність такого порушення з огляду на положення ст. 87 КПК, суди вмотивовано зазначили, що ця слідча дія була проведена на підставі ухвали слідчого судді, за участю двох понятих, яким було роз’яснено процесуальні права та обов’язки, і котрі під час їх допиту підтвердили достовірність відомостей, відображених у протоколі, і не висловили жодних зауважень стосовно повноти проведених процесуальних дій.

Виходячи із цих даних, суди обґрунтовано дійшли переконання про відсутність підстав для визнання результатів обшуку за місцем проживання особи та похідних від них даних експертиз недопустимими доказами через недолучення до протоколу обшуку технічного носія із відеозаписом його проведення.

Автор: Наталя Мамченко

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