Защитник утверждал, что протокол обыска является недопустимым доказательством, потому что не производилась аудио и видеофиксация – что решил Верховный Суд

Приводит ли к признанию недопустимым доказательства результаты экспертиз неприсоединение к протоколу обыска технического носителя с видеозаписью его проведения.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Неприобщение к материалам уголовного производства видеозаписи обыска не может быть безусловным основанием для признания протокола такого следственного действия и производных от него результатов экспертиз недопустимыми доказательствами. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 20.06.2024 по делу 164/431/20.

Позиции судов

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 263 УК, ч. 1 ст. 263-1 УК. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что протокол обыска является недопустимым доказательством, поскольку во время проведения следственного действия не осуществлялась его аудио и видеофиксация. Из-за этого обстоятельства, по убеждению стороны защиты, другие производные доказательства также недопустимы.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС указывает, что мотивируя свое решение в этой части, местный суд акцентировал, что протокол, составленный по результатам следственного действия (обыска), содержит сведения о применении для фиксирования видеокамеры «Canon LEGRIA HFR 606» и допрошенные в ходе судебного разбирательства понятые подтвердили, что всю процедуру изъятия дома у обвиняемого огнестрельного оружия и боевых припасов сотрудники полиции снимали с помощью технического устройства.

Учитывая эти данные, а также то, что сторона защиты никоим образом не оспаривала результатов следственного действия (факт изъятия у обвиняемого предметов, к которым применяется правовой режим ограниченного обращения), то местный суд пришел к убеждению, что само собой неприобщение к материалам уголовного производства видеозапись обыска не может быть безусловным основанием для признания доказательств недопустимыми.

С таким выводом согласился и апелляционный суд, который к тому же отметил, что суд первой инстанции предпринял все возможные меры для установления, была ли соблюдена установленная уголовным процессуальным законом правовая процедура (порядок) проведения следственного действия (обыска) и были ли применены надлежащие процессуальные гарантии . При этом апелляционный суд обоснованно указал, что в своих доводах защитник лишь констатирует, что в материалах уголовного производства отсутствует видеозапись, однако не указывает, как это обстоятельство повлияло на законность принятого решения.

В то же время относительно отсутствия в материалах неотъемлемого приложения к протоколу обыска-видеозаписи, то есть нарушения требований ч. 2 ст.104 УПК, то оценивая существенность такого нарушения ввиду положения ст. 87 УПК, суды мотивированно отметили, что это следственное действие было проведено на основании определения следственного судьи, с участием двух понятых, которым были разъяснены процессуальные права и обязанности, и во время их допроса подтвердили достоверность сведений, отраженных в протоколе, и не высказали никаких замечаний по поводу полноты проведенных процессуальных действий.

Исходя из этих данных, суды обоснованно пришли к убеждению об отсутствии оснований для признания результатов обыска по месту жительства и производных от них данных экспертиз недопустимыми доказательствами из-за неприсоединения к протоколу обыска технического носителя с видеозаписью его проведения.

Автор: Наталя Мамченко

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