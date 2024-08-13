В Германии задержали украинца, подозреваемого в убийстве земляка в приюте для беженцев

26-летнего украинца подозревают в убийстве 46-летнего соотечественника.

Источник фото: ukrinform

В городе Росток, что в Германии, задержали 26-летнего украинца, которого подозревают в убийстве 46-летнего соотечественника в приюте для беженцев. Об этом сообщает DW со ссылкой на прокуратуру города.

Задержание подозреваемого произошло вечером 12 августа. В прокуратуре отметили, что сейчас в суд подано ходатайство об аресте задержанного. Обстоятельства убийства и возможные мотивы остаются неизвестными из-за тайны следствия.

В понедельник, 12 августа, 46-летнего украинца нашел мертвым охранник приюта в районе Фритц-Триддельфитцвег. Он сразу же сообщил о происшествии в полицию и скорую помощь. Врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть мужчины, сообщает медиакомпания NDR.

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