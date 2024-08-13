В Німеччині затримали українця, підозрюваного у вбивстві земляка у притулку для біженців

26-річного українця підозрюють у вбивстві 46-річного співвітчизника.

Джерело фото: ukrinform

У місті Росток, що у Німеччині, затримали 26-річного українця, якого підозрюють у вбивстві 46-річного співвітчизника у притулку для біженців. Про це повідомляє DW з посиланням на прокуратуру міста.

Затримання підозрюваного відбулося ввечері 12 серпня. У прокуратурі зазначили, що наразі до суду подано клопотання про арешт затриманого. Обставини вбивства та можливі мотиви залишаються невідомими через таємницю слідства.

У понеділок, 12 серпня, 46-річного українця знайшов мертвим охоронець притулку в районі Фрітц-Тріддельфітцвег. Він одразу ж повідомив про подію поліцію та швидку допомогу. Лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть чоловіка, повідомляє медіакомпанія NDR.

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