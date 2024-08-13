На Волині почали надсилати повістки військовозобов'язаним поштою

У Волинській області почали надсилати повістки військовозобов'язаним поштою, повідомила пресофіцерка Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук у коментарі ВСН.
«Так, резервістам і військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації», — зазначила пресофіцерка.
Уляна Кравчук пояснила, що підтвердженням отримання повістки є:
«Хочу наголосити, що така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати», — підкреслила Кравчук.
Вона також наголосила, що в разі неявки до ТЦК у зазначений час особа нестиме адміністративну відповідальність. Постанову про накладення стягнення надсилають рекомендованим листом на адресу, вказану особою.
«Також доповню, що уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок», — додала пресофіцерка.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.