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На Волині почали надсилати повістки військовозобов'язаним поштою

15:55, 13 серпня 2024
Резервістам та військовозобов’язаним Волині надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних рекомендованим листом поштою.
На Волині почали надсилати повістки військовозобов'язаним поштою
Фото з відкритих джерел
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У Волинській області почали надсилати повістки військовозобов'язаним поштою, повідомила пресофіцерка Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук у коментарі ВСН.

«Так, резервістам і військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації», — зазначила пресофіцерка.

Уляна Кравчук пояснила, що підтвердженням отримання повістки є:

  • день отримання рекомендованого листа особою, що підтверджується документом від поштового оператора;
  • день, коли адресат відмовився отримати лист або день, коли пошта відзначила відсутність особи за зареєстрованою адресою, якщо інша адреса не була повідомлена ТЦК та СП.

«Хочу наголосити, що така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати», — підкреслила Кравчук.

Вона також наголосила, що в разі неявки до ТЦК у зазначений час особа нестиме адміністративну відповідальність. Постанову про накладення стягнення надсилають рекомендованим листом на адресу, вказану особою.

«Також доповню, що уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок», — додала пресофіцерка.

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