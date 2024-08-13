На Одещині невідомі обливалися шампанським та слухали російськомовні пісні на меморіалі загиблим захисникам

Поліцейські наразі встановлюють учасників та очевидців події.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Одеській області правоохоронці розшукують зловмисників, які розважалися на меморіалі загиблим воїнам України, зокрема, обливалися шампанським та слухали гучну музику. Про це повідомляє поліція області.

Вказується, що інцидент стався у населеному пункту Холодна Балка.

«Зловмисники зняли та виставили в інтернет відео, як розпивають алкоголь, обливаються ним та танцюють під пісні російською мовою біля меморіалу на честь захисників України. Виявлену інформацію поліцейські зареєстрували та наразі встановлюють учасників та очевидців події», - йдеться у повідомленні.

Після з’ясування всіх обставин події буде надана відповідна правова кваліфікація.

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