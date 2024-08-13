В Одесской области неизвестные обливались шампанским и слушали русскоязычные песни на мемориале погибшим защитникам

Полицейские устанавливают участников и очевидцев происшествия.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Одесской области правоохранители разыскивают злоумышленников, развлекавшихся на мемориале погибшим воинам Украины, в частности, обливались шампанским и слушали громкую музыку. Об этом сообщает полиция области.

Указывается, что инцидент произошел в населенном пункте Холодная Балка.

«Злоумышленники сняли и выставили в интернет видео, как распивают алкоголь, обливаются им и танцуют под песни на русском у мемориала в честь защитников Украины. Обнаруженную информацию полицейские зарегистрировали и устанавливают участников и очевидцев происшествия», - говорится в сообщении.

После выяснения всех обстоятельств события будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

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