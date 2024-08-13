Практика судів
  1. В Україні

Якою має бути процедура скорочення працівника з яким призупинено дію трудового договору: роз’яснення

22:38, 13 серпня 2024
Дію трудового договору може бути призупинено у зв’язку з військовою агресією, що унеможливлює надання та виконання роботи.
Якою має бути процедура скорочення працівника з яким призупинено дію трудового договору: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, якою має бути процедура скорочення працівника з яким призупинено дію трудового договору.

Протягом воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин, які встановлює Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ (далі - Закон № 2136). 

Відповідно до статті 13 Закону № 2136, призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Дію трудового договору може бути призупинено у зв’язку з військовою агресією проти України, що унеможливлює надання та виконання роботи. 

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин (абз. 3 ч. 1 ст. 13 Закону № 2136). І хоча працівник не виконує роботу, яку передбачає трудовий договір, він і надалі залишається працівником роботодавця. 

Отже, Закон № 2136 не забороняє під час призупинення дії трудового договору повідомляти працівника про будь-які рішення роботодавця та суттєво не змінює процедури скорочення, оскільки, всі приписи трудового законодавства щодо порядку звільнення за скорочення залишаються чинними, тобто, такими самими як і у мирний час. 

Насамперед роботодавець зобов’язаний видати наказ про скорочення. Згідно з пунктом першим частини першої статті 40 КЗпП України розірвати трудовий договір можна, лише якщо будуть зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін заборонив видачу та обмін посвідчення водія чоловікам, які не оновили військово-облікові дані і знаходяться за кордоном

Якщо у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг» відсутня інформація про оновлення чоловіком 18-60 років військово-облікових даних, то він не зможе отримати посвідчення водія, знаходячись за кордоном, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Командирам заборонили відмовляти у задоволенні рапорту з підстав недолучення документів, які є або повинні бути у командира – новий наказ Міноборони

Ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав рапорт - Міноборони затвердило порядок роботи з рапортами.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Захисник стверджував, що протокол обшуку є недопустимим доказом, бо не здійснювалась аудіо та відеофіксація – що вирішив Верховний Суд

Чи призводить до визнання недопустимим доказами результатів експертиз недолучення до протоколу обшуку технічного носія із відеозаписом його проведення.

Незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована відповідним рішенням суду - Верховний Суд

Апеляційний суд не надав жодної оцінки висновку експерта, який подала сторона захисту, що, на думку Верховного Суду, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду