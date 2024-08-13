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Працівник за станом здоров’я не може продовжувати роботу, а перевести його немає можливості: які дії роботодавця

22:19, 13 серпня 2024
Що робити, якщо немає можливості перевести на іншу роботу працівника, стан здоров’я якого не дозволяє продовжувати роботу.
Працівник за станом здоров’я не може продовжувати роботу, а перевести його немає можливості: які дії роботодавця
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, що робити, якщо немає можливості перевести на іншу роботу працівника, стан здоров’я якого не дозволяє продовжувати роботу.

Пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю України передбачено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи.

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1449. Звільнення працівника на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП України допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

У разі надання працівником документу, що підтверджує неможливість продовження ним роботи у зв’язку із станом здоров’я, роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт.

Розірвання трудового договору з працівником може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

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