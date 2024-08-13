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Сотрудник по состоянию здоровья не может продолжать работу, а перевести его нет возможности: какие действия работодателя

22:19, 13 августа 2024
Что делать, если нет возможности перевести на другую работу сотрудника, состояние которого не позволяет продолжать работу.
Сотрудник по состоянию здоровья не может продолжать работу, а перевести его нет возможности: какие действия работодателя
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, что делать, если нет возможности перевести на другую работу сотрудника, состояние здоровья которого не позволяет продолжать работу.

Пунктом 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты работодателем в случае выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы.

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя (собственника или уполномоченного им органа, физического лица, использующего труд наемных работников) в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 года № 1449. Увольнение работника на основании пункта 2 статьи 40 КЗоТа Украины допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.

В случае предоставления работником документа, подтверждающего невозможность продолжения им работы в связи с состоянием здоровья, работодатель обязан принять меры по переводу работника с его согласия на другую работу временно или без ограничения срока при наличии соответствующих вакансий или в случае отсутствия соответствующих вакансий составить об этом акт.

Расторжение трудового договора с работником может быть произведено только с предварительного согласия выборного органа (профсоюзного представителя), первичной профсоюзной организации, членом которой является работник.

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