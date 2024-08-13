Несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано соответствующим решением суда – Верховный Суд

Апелляционный суд не дал никакой оценки выводу эксперта, который подала сторона защиты, что, по мнению Верховного Суда, является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Заключение эксперта не имеет заранее установленной силы и преимущества над другими источниками доказательств, однако подлежит проверке и оценке по внутреннему убеждению суда, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в совокупности. Несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано соответствующим решением суда. Об этом в своем постановлении от 5 июня 2024 отметила коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №490/10276/18.

Позиции судов

Местный суд применил к лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК, принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Апелляционный суд оставил без изменения это определение.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что суд не предоставил стороне защиты возможности допросить экспертов по их выводу, чем лишил защитника возможности получить надлежащее обоснование для заявления ходатайства о назначении дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС указывает, что в апелляционных жалобах сторона защиты обращала внимание на то, что заключение эксперта составлено не одним специалистом, а комиссией экспертов.

Кроме того, отмечала, что на исследование экспертной комиссии предоставлялась и исследовалась карточка стационарного больного, то есть медицинская документация. Однако апелляционный суд вообще не проверил этот довод и не указал в своем определении мотивированных оснований, на которых считал его необоснованным, не сформулировал свои выводы, а только продублировал приговор в этой части.

Как определено п. 1 ч. 2 ст. 332 УПК суд вправе своим определением поручить проведение экспертизы экспертному учреждению, эксперту или экспертам независимо от наличия ходатайства, если суду предоставлено несколько выводов экспертов, противоречащих друг другу, а допрос экспертов не позволил устранить выявленные противоречия.

По ходатайству стороны уголовного производства, потерпевшего или по собственной инициативе суд вправе вызвать эксперта для допроса для разъяснения заключения (ч. 1 ст. 356 УПК).

Однако при прослушивании технических носителей информации, на которых зафиксированы судебные заседания суда апелляционной инстанции, было установлено, что апелляционный суд не решил указанного ходатайства и не дал никакой оценки выводу эксперта, который подала сторона защиты, что, по мнению КУС, является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона. А мотивы суда апелляционной инстанции относительно несогласия с выводами экспертов соответственно являются недостаточными для убедительности как основания, по которому апелляционная жалоба признана необоснованной.

Автор: Наталя Мамченко

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