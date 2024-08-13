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Несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано соответствующим решением суда – Верховный Суд

15:31, 13 августа 2024
Апелляционный суд не дал никакой оценки выводу эксперта, который подала сторона защиты, что, по мнению Верховного Суда, является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.
Несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано соответствующим решением суда – Верховный Суд
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Заключение эксперта не имеет заранее установленной силы и преимущества над другими источниками доказательств, однако подлежит проверке и оценке по внутреннему убеждению суда, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в совокупности. Несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано соответствующим решением суда. Об этом в своем постановлении от 5 июня 2024 отметила коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №490/10276/18.

Позиции судов

Местный суд применил к лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК, принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Апелляционный суд оставил без изменения это определение.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что суд не предоставил стороне защиты возможности допросить экспертов по их выводу, чем лишил защитника возможности получить надлежащее обоснование для заявления ходатайства о назначении дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС указывает, что в апелляционных жалобах сторона защиты обращала внимание на то, что заключение эксперта составлено не одним специалистом, а комиссией экспертов.

Кроме того, отмечала, что на исследование экспертной комиссии предоставлялась и исследовалась карточка стационарного больного, то есть медицинская документация. Однако апелляционный суд вообще не проверил этот довод и не указал в своем определении мотивированных оснований, на которых считал его необоснованным, не сформулировал свои выводы, а только продублировал приговор в этой части.

Как определено п. 1 ч. 2 ст. 332 УПК суд вправе своим определением поручить проведение экспертизы экспертному учреждению, эксперту или экспертам независимо от наличия ходатайства, если суду предоставлено несколько выводов экспертов, противоречащих друг другу, а допрос экспертов не позволил устранить выявленные противоречия.

По ходатайству стороны уголовного производства, потерпевшего или по собственной инициативе суд вправе вызвать эксперта для допроса для разъяснения заключения (ч. 1 ст. 356 УПК).

Однако при прослушивании технических носителей информации, на которых зафиксированы судебные заседания суда апелляционной инстанции, было установлено, что апелляционный суд не решил указанного ходатайства и не дал никакой оценки выводу эксперта, который подала сторона защиты, что, по мнению КУС, является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона. А мотивы суда апелляционной инстанции относительно несогласия с выводами экспертов соответственно являются недостаточными для убедительности как основания, по которому апелляционная жалоба признана необоснованной.

Автор: Наталя Мамченко 

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