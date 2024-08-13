На Волыни начали присылать повестки военнообязанным по почте

Резервистам и военнообязанным Волыни направляются повестки на обновление военно-учетных данных заказным письмом по почте.

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В Волынской области начали присылать повестки военнообязанным по почте, сообщила пресс-офицер Волынского территориального центра комплектования и социальной поддержки Ульяна Кравчук в комментарии ВСН.

«Так, резервистам и военнообязанным направляются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом по адресу, который указало лицо в территориальном центре или по последнему месту регистрации», - отметила пресс-офицер.

Ульяна Кравчук объяснила, что подтверждением получения повестки является:

день получения заказного письма лицом, что подтверждается документом от почтового оператора;

день, когда адресат отказался получить письмо или день, когда почта отметила отсутствие лица по зарегистрированному адресу, если другой адрес не был сообщен ТЦК и СП.

«Хочу подчеркнуть, что такая повестка будет считаться надлежащим образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-то причинам не смог ее получить», - подчеркнула Кравчук.

Она также отметила, что в случае неявки в ТЦК в указанное время лицо будет нести административную ответственность. Постановление о наложении взыскания направляют заказным письмом по адресу, указанному лицом.

«Также дополню, что избежать мобилизации, регулярно платя штраф за нарушение правил воинского учета или за неявку по повестке, не удастся. Ведь административное наказание не освобождает от выполнения воинского долга. Гражданин может заплатить штраф, но вместе с тем он все равно должен выполнить свой долг», - добавила пресс-офицер.

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