На Полтавщині чоловік замовив побиття дружини та її сестри за 40 тисяч

Щоб відвести від себе підозру, чоловік наказав виконавцю інсценувати розбійний напад.

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Житель Кременчука замовив побиття своєї дружини за 40 тисяч гривень. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Він знайшов «виконавця», якому повідомив, що задумане необхідно інсценувати під розбій, застосовуючи бити та привласнивши золоті прикраси.

У разі перебування поряд із дружиною її сестри, він наказав вчинити вказані дії і стосовно неї, щоб у подальшому обидві жінки пересувалися лише за допомогою інвалідних візків.

Невдовзі правоохоронці інсценували розбійний напад, а «виконавець» отримав від замовника частину коштів, після чого його затримали.

Чоловіку вручили підозру у замаху на спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Тепер йому загрожує позбавлення волв від семи до десяти років.

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