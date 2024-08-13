Практика судів
  1. В Україні

Законні представники дітей та недієздатних осіб не потребують довіреності для подачі заяв щодо «єВідновлення»

16:40, 13 серпня 2024
Розширено можливості для подання заяв на компенсацію в межах програми «єВідновлення».
Законні представники дітей та недієздатних осіб не потребують довіреності для подачі заяв щодо «єВідновлення»
Джерело фото: sluga-narodu.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно з новими змінами, законні представники неповнолітніх дітей та недієздатних осіб тепер можуть подавати заяви на компенсацію в межах програми «єВідновлення» без потреби оформлення довіреності. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, пише «Інтерфакс-Україна».

Раніше у випадках, коли власниками пошкодженого або зруйнованого житла були діти або недієздатні особи, заяву на компенсацію можна було подати лише через особу, на яку була оформлена довіреність. Тепер законні представники, такі як батьки або близькі родичі, можуть подавати заяви без оформлення довіреності.

«По-перше, оформлення довіреності - платна послуга. По-друге, довіритель, тобто той, хто дає право діяти від свого імені, має звернутися для оформлення довіреності до нотаріуса або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Але дитина може банально перебувати за кордоном, або людина недієздатна, якщо йдеться про дорослого. Тоді оформлення довіреності ускладнене», - зазначила Шуляк.

Технічні оновлення включають можливість подання заяв через працівників ЦНАПів або нотаріусів від імені законних представників без необхідності довіреності. В залежності від того, хто подає заяву, змінюється і порядок нарахування коштів: якщо це законний представник, кошти надходять на його картку «єВідновлення», а не на картку заявника.

Також тепер законного представника можна вибрати як одержувача коштів програми «єВідновлення», якщо пошкоджене житло має співвласників і вони надали свою згоду через «Дію» або нотаріуса.

Ще одне оновлення полягає в можливості одночасного замовлення довідки про несудимість при поданні заяви через «Дію». Це дозволяє прискорити процес і блокувати доступ до програми осіб, що вчинили злочини проти національної безпеки.

«Це інструмент блокування доступу до «єВідновлення» тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки - колаборантів і зрадників. Погодьтеся, допомагати таким особам у ремонті житла було б дуже дивно. Раніше отримання такої довідки було досить тривалим процесом. Завдяки цифровізації цей етап значно прискорюється. На практиці це означає, що громадяни проходитимуть процес подання та опрацювання заявки набагато швидше», - пояснила Шуляк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Захисник стверджував, що протокол обшуку є недопустимим доказом, бо не здійснювалась аудіо та відеофіксація – що вирішив Верховний Суд

Чи призводить до визнання недопустимим доказами результатів експертиз недолучення до протоколу обшуку технічного носія із відеозаписом його проведення.

Незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована відповідним рішенням суду - Верховний Суд

Апеляційний суд не надав жодної оцінки висновку експерта, який подала сторона захисту, що, на думку Верховного Суду, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Кабмін затвердив положення про координаційний штаб з проведення евакуації населення

Уряд вирішив затвердити положення, яке стане типовим для координаційних штабів, що займаються евакуацією населення, та вніс зміни до порядку проведення евакуації.

Включення до довідки військовослужбовця для перерахунку пенсії надбавки за особливості проходження служби та премії – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно включення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії розмірів надбавки за особливості проходження служби та премії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду