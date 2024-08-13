Законні представники дітей та недієздатних осіб не потребують довіреності для подачі заяв щодо «єВідновлення»

Розширено можливості для подання заяв на компенсацію в межах програми «єВідновлення».

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Згідно з новими змінами, законні представники неповнолітніх дітей та недієздатних осіб тепер можуть подавати заяви на компенсацію в межах програми «єВідновлення» без потреби оформлення довіреності. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, пише «Інтерфакс-Україна».

Раніше у випадках, коли власниками пошкодженого або зруйнованого житла були діти або недієздатні особи, заяву на компенсацію можна було подати лише через особу, на яку була оформлена довіреність. Тепер законні представники, такі як батьки або близькі родичі, можуть подавати заяви без оформлення довіреності.

«По-перше, оформлення довіреності - платна послуга. По-друге, довіритель, тобто той, хто дає право діяти від свого імені, має звернутися для оформлення довіреності до нотаріуса або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Але дитина може банально перебувати за кордоном, або людина недієздатна, якщо йдеться про дорослого. Тоді оформлення довіреності ускладнене», - зазначила Шуляк.

Технічні оновлення включають можливість подання заяв через працівників ЦНАПів або нотаріусів від імені законних представників без необхідності довіреності. В залежності від того, хто подає заяву, змінюється і порядок нарахування коштів: якщо це законний представник, кошти надходять на його картку «єВідновлення», а не на картку заявника.

Також тепер законного представника можна вибрати як одержувача коштів програми «єВідновлення», якщо пошкоджене житло має співвласників і вони надали свою згоду через «Дію» або нотаріуса.

Ще одне оновлення полягає в можливості одночасного замовлення довідки про несудимість при поданні заяви через «Дію». Це дозволяє прискорити процес і блокувати доступ до програми осіб, що вчинили злочини проти національної безпеки.

«Це інструмент блокування доступу до «єВідновлення» тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки - колаборантів і зрадників. Погодьтеся, допомагати таким особам у ремонті житла було б дуже дивно. Раніше отримання такої довідки було досить тривалим процесом. Завдяки цифровізації цей етап значно прискорюється. На практиці це означає, що громадяни проходитимуть процес подання та опрацювання заявки набагато швидше», - пояснила Шуляк.

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