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Строк проходження програми для кривдника за вчинення домашнього насильства визначається положеннями КК України – ККС ВС

16:49, 13 серпня 2024
ККС ВС підтримав вирок місцевого суду у справі про домашнє насильство: особа засуджена до програми для кривдників за домашнє насильство.
Строк проходження програми для кривдника за вчинення домашнього насильства визначається положеннями КК України – ККС ВС
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Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив в силі вирок місцевого суду, який засудив особу за домашнє насильство, повідомили у Верховному Суді.

Вироком місцевого суду особу засуджено за домашнє насильство та на підставі п. 5 ч. 1 ст. 91-1 КК України покладено на неї обов’язок пройти програму для кривдників строком 2 місяці.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 91-1 КК України заходи, передбачені ч. 1 цієї статті, можуть застосовуватися на строк від 1 до 3 місяців і за потреби можуть бути продовжені на визначений судом строк, але не більше як на 12 місяців.

Положення зазначеної статті не містять винятків щодо строків застосування конкретних заходів, передбачених ч. 1 ст. 91-1 КК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» у разі порушення кримінального провадження у зв’язку з вчиненням домашнього насильства перелік заходів щодо тимчасового обмеження прав або покладення обов’язків на особу, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством, або визнана винною у його вчиненні, а також порядок застосування таких заходів визначаються КК України та КПК України.

Таким чином, ККС ВС вважає, що за вказаних обставин провадження судом першої інстанції не було допущено неправильного застосування положень ст. 91-1 КК України.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишаючи в силі ухвалу суду апеляційної інстанції.

Постанова ККС ВС від 7 серпня 2024 року у справі № 161/17404/23 (провадження № 51-2665км24).

Із цим та іншими правовими висновками Верховного Суду можна ознайомитися в Базі правових позицій Верховного Суду.

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