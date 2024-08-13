Снижать мобилизационный возраст не планируется – Вениславский заявил о консолидированной позиции всех институтов

Вопрос понижения мобилизационного возраста не стоит на повестке дня, заявил он.

Украина не планирует снижать мобилизационный возраст граждан. Об этом заявил народный депутат и глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский, пишет «Украинское радио».

«Есть консолидированная позиция всех властных институтов в Украине, что снижать возраст, с которого граждане Украины могут быть мобилизованы на сегодняшний день, никто не собирается и этот вопрос не стоит на повестке дня», - заявил Вениславский.

По словам политика, Украина возлагается на инновационные средства ведения войны, которые позволяют наносить асимметричные ответы.

В то же время Вениславский подчеркнул, что граждане, самостоятельно изъявившие желание вступить на военную службу, могут это также сделать с 18-летнего возраста, а граждане до 25-летнего возраста могут заключить контракт.

Также политик отметил, что в прошлый понедельник Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании рассмотрел вопрос о тех, кто младше 25 лет, но имеет статус ограниченно пригодного.

Следовательно, разработан комитетский законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и в закон «О воинской обязанности и военной службе».

«Для возобновления социальной справедливости комитет наработал изменения в закон. Законопроект предусматривает не только невозможность призыва на военную службу такой категории граждан, но и также предусматривает возможность увольнения тех, кто был призван на военную службу из такой категории ограниченно пригодных», - отметил он.

Ранее на эту проблему обратила внимание «Судебно-юридическая газета».

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