Чи може жінка працювати під час відпустки по догляду за дитиною

Якщо жінка хоче працювати під час відпустки по догляду за дитиною до трьох років, вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома, але тоді відпустка буде перервана.

Федерація професійних спілок України розповідає, чи може жінка працювати під час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та працювати під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, але при цьому не переривати зазначені відпустки.

Інформацію про стан здоров’я (діагноз і методи лікування) не мають права вимагати за місцем роботи чи навчання.

Вагітність – це стан здоров’я, і відповідно жінка самостійно повідомляє роботодавцю про свій стан здоров’я, тобто вагітність, та надає медичний висновок, який її підтверджує.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах, як визначено у ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

Відповідно до вимог ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Згідно з вимогами ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Допомога виплачується за весь період відпустки по вагітності і пологам, тривалість якої 70 календарних днів до пологів і 56 (при ускладнених пологах чи при народжені двох і більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Тривалість відпустки обчислюється сумарно і надається повністю 126 (140) календарних днів незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Саме з дати видачі листка непрацездатності у застрахованої особи виникає право на зазначену допомогу.

Скористатися своїм правом на відпустку або продовжувати працювати ще деякий час застрахована особа вирішує особисто (лист ФССзТВП від 09.11.2011 №3361-07).

Зазначена правова позиція підтверджується також висновками, викладеними в листах Мінсоцполітики від 17.09.2015 №529/18/99-15, від 23.05.2008 №273/020/99-08, ФССзТВП від 09.11.2011 №3361-07.

Проте оскільки підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, що відповідно до п. 1 Інструкції «Порядок заповнення листка непрацездатності регулюється Інструкцією про заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406, є багатофункціональним документом, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, то працювати під час перебування у такій відпустці при цьому не перериваючи листок непрацездатності на підставі якого призначається допомога по вагітності та пологах не можна.

Чинним законодавством не передбачено одночасної виплати заробітної плати і допомоги по вагітності та пологах.

Щодо можливості працювати під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до ст. 179 КЗпП і ст. 18 Закону України «Про відпустки» після закінчення відпустки по вагітності і пологам за бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Згідно із постановою КМУ від 25.06.2014 №208 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» дві допомоги: допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку об’єднано в один вид – допомогу при народженні дитини, тобто допомога є адресною – дитині.

Із 1 липня 2014 року ця допомога призначається у розмірі 41280 грн, незалежно від того, яка дитина за черговістю – перша, друга, третя чи кожна наступна. Виплата здійснюється спочатку одноразово у сумі 10320 грн, а решта коштів – 30960 грн виплачується рівними частинами щомісяця у розмірі 860 грн протягом 36 місяців.

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 179 КЗпП та ч. 4 ст. 18 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки» за бажанням матері, батька дитини або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179 КЗпП або у ч. 3 ст. 18 Закону України «Про відпустки» (бабою, дідом чи іншими родичами дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів), у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

У ст. 181 КЗпП України визначено, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (ч. 3 та 6 ст. 179 КЗпП) надаються за заявою матері (батька) дитини або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179 КЗпП, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) роботодавця.

Таким чином, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою. За умови повернення до виконання своїх обов’язків жінка повинна надати відповідну заяву роботодавцю, про що оформляється наказ (розпорядженням).

Отже, якщо жінка виявила бажання працювати під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома, при цьому зазначена відпустка буде перервана. Однак одержання призначеної допомоги при народженні дитини не буде припинено, а триватиме до закінчення терміну її призначення, тобто протягом 36 місяців.

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