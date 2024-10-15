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У Колумбії розроблять керівні принципи етичного та відповідального використання ШІ в судових органах

12:24, 15 жовтня 2024
ЮНЕСКО та Вища рада судової влади Колумбії просуватимуть етичне використання штучного інтелекту в судовій системі.
У Колумбії розроблять керівні принципи етичного та відповідального використання ШІ в судових органах
Фото: Shutterstock
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Вища рада судової влади Колумбії працюватиме з ЮНЕСКО над розробкою керівних принципів та можливостей відповідального використання штучного інтелекту у судових органах країни. Про це повідомив офіційний сайт ЮНЕСКО.

Сторони працюватимуть на чотирьох ключових напрямках:

Розробка керівних принципів: визначення всеосяжних керівних принципів, що гарантують, що інструменти ШІ використовуються етично, з повагою до людської гідності, правами людини та вдосконаленням судових процесів.

Нарощування потенціалу: за допомогою семінарів та тренінгів ЮНЕСКО допомагає зміцнювати потенціал судової системи Колумбії, інтегруючи відкриті курси до їхніх навчальних програм.

Оцінка впливу алгоритмів: партнерство також зосереджено на створенні посібників з оцінки впливу алгоритмів, сприяння прозорості та підзвітності у додатках ШІ.

Передача знань та соціалізація практики та досвіду: доступ до відповідної інформації, передової практики та систем відліку для робочих груп судової влади та інших суб'єктів у світі.

«Штучний інтелект набуває безпрецедентної актуальності у світі, а тепер і в судовій системі Колумбії. Ця технологія може підвищити ефективність, доступність та прозорість наших судових процесів. Однак її впровадження в судову систему також ставить етичні та практичні завдання, які ми маємо вирішити. Вкрай важливо забезпечити прозорість, справедливість і повагу до прав людини при використанні штучного інтелекту», - сказала президентка Вищої ради судової влади Колумбії Діана Олександра Ремоліна Ботія.

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штучний інтелект

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