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В Колумбии разработают руководящие принципы этичного и ответственного использования ИИ в судебных органах

12:24, 15 октября 2024
ЮНЕСКО и Высший совет судебной власти Колумбии будут продвигать этичное использование искусственного интеллекта в судебной системе.
В Колумбии разработают руководящие принципы этичного и ответственного использования ИИ в судебных органах
Фото: Shutterstock
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Высший совет судебной власти Колумбии будет работать с ЮНЕСКО над разработкой руководящих принципов и возможностей ответственного использования искусственного интеллекта в судебных органах страны. Об этом сообщил официальный сайт ЮНЕСКО.

Стороны будут работать над четырех ключевых направлениях:

Разработка руководящих принципов: определение всеобъемлющих руководящих принципов, гарантирующих, что инструменты ИИ используются этично, с уважением к человеческому достоинству, правам человека и совершенствованием судебных процессов.

Наращивание потенциала: посредством семинаров и тренингов ЮНЕСКО помогает укреплять потенциал судебной системы Колумбии, интегрируя открытые курсы в их учебные программы.

Оценка воздействия алгоритмов: партнерство также сосредоточено на создании руководств по оценке воздействия алгоритмов, содействии прозрачности и подотчетности в приложениях ИИ.

Передача знаний и социализация практики и опыта: доступ к соответствующей информации, передовой практике и системам отсчета для рабочих групп судебной власти и других субъектов в мире.

«Искусственный интеллект приобретает беспрецедентную актуальность в мире, а теперь и в судебной системе Колумбии. Эта технология может повысить эффективность, доступность и прозрачность наших судебных процессов. Однако ее внедрение в судебную систему также ставит этические и практические задачи, которые мы должны решить. Крайне важно обеспечить прозрачность, справедливость и уважение прав человека при использовании искусственного интеллекта», - сказала президент Высшего совета судебной власти Колумбии Диана Александра Ремолина Ботия.

искусственный интеллект

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