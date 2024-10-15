Электронный ордер, который выдается адвокатом, предлагают закрепить на уровне закона

Авторы законодательной инициативы сетуют, что ни закон, ни Положение не конкретизируют понятие «подпись» адвоката, а суды в своей практике злоупотребляют таким правовым пробелом.

Источник фото: НААУ

Как сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины, электронный ордер предлагается закрепить на уровне закона. Он может быть сгенерирован в «Личном кабинете адвоката» на вебсайте НААУ, и быть подписан путем наложения электронной цифровой подписи адвоката.

Соответствующее дополнение ст. 26 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предлагается в законопроекте 12116 от 14.10.2024.

Согласно действующему закону, ордер является письменным документом, который в случаях, установленных законами, удостоверяет полномочия адвоката на оказание юридической помощи. Ордер выдается адвокатом, адвокатским бюро или адвокатским объединением и должен содержать подпись адвоката. Рада адвокатов Украины утверждает типичную форму ордера.

Положение об ордере на оказание юридической помощи было утверждено решением Рады адвокатов Украины от 12.04.2019 № 41. Оно устанавливает единые для всех адвокатов Украины, адвокатских объединений/адвокатских бюро правила изготовления, оформления, хранения, учета ордеров.

Авторы законодательной инициативы сетуют, что ни закон, ни Положение не конкретизируют понятие «подпись» адвоката, то есть может ли быть удостоверение ордера электронной подписью или только собственноручной подписью. Как пишут в НААУ, суды в своей практике злоупотребляют таким правовым пробелом и в случае отсутствия собственноручной подписи адвоката на сгенерированном в электронном виде ордере, подписанного электронной подписью, указывают на отсутствие у него обязательных реквизитов, определенных Положением, и закрывают на таком основании производства в деле.

«На самом деле, вопрос оформления ордера в электронном виде был урегулирован Радой адвокатов Украины в июне этого года, когда в Положение были внесены соответствующие изменения, - отметил заместитель председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий. - По состоянию на сегодняшний день ордер считается подписанным в трех случаях: если в его графе «Адвокат» содержится или собственноручная (физическая) подпись; если ордер удостоверен электронной подписью; когда электронной подписью удостоверен документ, приложением к которому является ордер».

Действующей редакцией Положения закреплено, что ордер представляет собой письменный документ в бумажной или электронной форме. Бланки ордеров, согласно утвержденной типичной форме, генерируются в соответствующем разделе «Личного кабинета адвоката» на официальном веб-сайте НААУ, следуя командам системы.

Ордер, который выдается адвокатом, осуществляющим свою деятельность индивидуально, подписывается адвокатом (собственноручно или электронной подписью) и удостоверяется печатью адвоката (при ее наличии).

Ордер, выдаваемый адвокатским бюро или адвокатским объединением, обязательно должен содержать подпись адвоката (собственноручную или электронную), который оказывает правовую помощь на основании этого ордера, и подпись (собственноручную или электронную) руководителя адвокатского бюро, адвокатского объединения и скрепленный печатью юридического лица (при его наличии).

Положение также определяет обязательные реквизиты ордера (п. 12), среди которых:

подпись адвоката (собственноручную или электронную), выдавшего ордер, в случае осуществления им индивидуальной деятельности (в графе «Адвокат»);

подпись адвоката (собственноручную или электронную), который оказывает юридическую помощь, если ордер, выданный адвокатским бюро, адвокатским объединением (в графе «Адвокат»).

подпись (собственноручную или электронную) руководителя адвокатского бюро/адвокатского объединения, оттиск печати адвокатского бюро/адвокатского объединения (при наличии) в случае, если ордер выдается адвокатским бюро/адвокатским объединением.

Соответствующие изменения в Положение были внесены решением РАУ №36 от 8.06.2024.

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