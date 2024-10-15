В Ровенской области энергетическую компанию обязали вернуть общинам почти миллион за переплаченную энергетику

В течение действия договоров на поставку электроэнергии поставщик безосновательно и регулярно повышал цены, что привело к получению предприятием почти 1 млн грн сверхприбылей из бюджета.

Учебные заведения Ровенской области переплатили почти 1 миллион гривен за электроэнергию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в период действия договоров на поставку электрической энергии по инициативе поставщика регулярно и безосновательно увеличивалась цена электроэнергии для учебных заведений области. Таким образом предприятие «заработало» почти 1 млн грн сверхприбылей из бюджета, а заказчики получили меньше, чем рассчитывали по результатам закупок.

Суд поддержал позицию прокуратуры и обязал энергоснабжающую компанию вернуть 987 тыс. грн Костопольскому, Зареченскому и Мизоцкому общинам.

По состоянию на сегодня это решение реально выполнено и возвращенные средства могут быть использованы для обеспечения отопительного сезона, например, 3 заведений социальной сферы.

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