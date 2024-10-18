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Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації завершено – результати за 18 жовтня

18:21, 18 жовтня 2024
703 кандидати успішно склали іспит, 62 – не набрали прохідний бал, а 55 не з’явилися.
Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації завершено – результати за 18 жовтня
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати тринадцятого дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

18 жовтня тестування складала остання група кандидатів, які претендують на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, 5 претендентів на посади суддів апеляційних судів кримінальної спеціалізації 18 жовтня не набрали необхідний прохідний бал, а ще 6 кандидатів не з’явилися на тестування.

При цьому 4 кандидата набрали максимально можливі 150 балів.

В цілому, за даними ВККС, іспит для кандидатів в апеляційні суди (кримінальна спеціалізація) було призначено для 821 правника.

З’явилися на тестування – 766 претендентів на посади суддів апеляційних судів.

Успішно склали тестування – 703 кандидати.

Не набрали прохідний бал – 62 кандидати.

Ще 1 кандидат відмовилися від складання іспиту.

Крім того, 105 кандидатів набрали максимальний бал.

За висновкам ВККС, етап тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду вдало подолали 87,7% правників – претендентів в загальні апеляційні суди (цивільна та кримінальна спеціалізація).

Наступний етап – тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), який розпочнеться 4 листопада.

З результатами тестування за 18 жовтня можна ознайомитися нижче:

З результатами першого дня тестування (2 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами другого дня тестування (3 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами третього дня тестування (4 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами четвертого дня тестування (7 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами п’ятого дня тестування (8 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами шостого дня тестування (9 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами сьомого дня тестування (10 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами восьмого дня тестування (11 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами дев’ятого дня тестування (14 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами десятого дня тестування (15 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами одинадцятого дня тестування (16 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами дванадцятого дня тестування (17 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації завершено – результати за 18 жовтня

703 кандидати успішно склали іспит, 62 – не набрали прохідний бал, а 55 не з’явилися.

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