Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди розпочнеться 4 листопада

Першими 4-6 листопада тести на визначення рівня IQ будуть складати кандидати на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 16 жовтня 2024 року допустила до складання тестів на когнітивні здібності 619 кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації, які раніше подолали етап тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації апеляційного загального суду.

Згідно з оприлюдненим Комісією графіком, тестування кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації на когнітивні здібності буде проходити по групах та згідно до алфавітного порядку з 4 по 6 листопада 2024 року.

Місце складання тестів – будівля ВККС. Початок тестування по групах – 9:00, 11:10, 13:20, 15:30.

Із графіком тестування можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що тестування на когнітивні здібності кандидатів на посади суддів апеляційних судів буде відбуватися з 4 по 9 листопада.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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