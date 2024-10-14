Тестування на когнітивні здібності в апеляційні суди заплановане з 4 по 9 листопада – ВККС

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 14 жовтня повідомили про орієнтовні дати тестування на когнітивні здібності (IQ - тест) для кандидатів на 550 посад суддів апеляційних судів.
Як зазначив у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, тестування на когнітивні здібності заплановане на 4-9 листопада.
Тестування буде відбуватися по групах – планується, що в день когнітивні тести будуть складати по чотири групи кандидатів.
Відповідні тести кандидати будуть складати за таким само принципом, як і тести на знання права – згідно до обраної спеціалізації та згідно до алфавітного порядку.
Автор В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.