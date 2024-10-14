Тестування на когнітивні здібності в апеляційні суди заплановане з 4 по 9 листопада – ВККС

Тестування будуть проходити чотири групи кандидатів на день згідно до алфавітного порядку та спеціалізації.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 14 жовтня повідомили про орієнтовні дати тестування на когнітивні здібності (IQ - тест) для кандидатів на 550 посад суддів апеляційних судів.

Як зазначив у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, тестування на когнітивні здібності заплановане на 4-9 листопада.

Тестування буде відбуватися по групах – планується, що в день когнітивні тести будуть складати по чотири групи кандидатів.

Відповідні тести кандидати будуть складати за таким само принципом, як і тести на знання права – згідно до обраної спеціалізації та згідно до алфавітного порядку.

Автор В’ячеслав Хрипун

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