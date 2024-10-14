Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды запланировано с 4 по 9 ноября – ВККС

Тестирование будут проходить четыре группы кандидатов в день согласно алфавитному порядку и специализации

В Высшей квалификационной комиссии судей 14 октября сообщили об ориентировочных датах тестирования на когнитивные способности (IQ – тест) для кандидатов на 550 должностей судей апелляционных судов.

Как отметил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, тестирование на когнитивные способности запланировано на 4-9 ноября.

Тестирование будет проходить по группам – планируется, что в день когнитивные тесты будут сдавать по четыре группы кандидатов.

Соответствующие тесты кандидаты будут сдавать по такому же принципу, как и тесты на знание права – согласно выбранной специализации и в алфавитном порядке.

Автор Вячеслав Хрипун

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