Комітет підтримав створення нового міністерства демографії та діаспори – Микола Княжицький

Комітет, який очолює Микита Потураєв, підтримав створення в Україні міністерства демографії та діаспори – раніше співавтор проекту Микола Княжицький запропонував передбачити під нове міністерство кошти у бюджеті.

Джерело фото: kompkd.rada.gov.ua

Парламентський комітет з питань гуманітарної політики, який очолює народний депутат Микита Потураєв, 16 жовтня рекомендував до прийняття законопроект про створення в Україні нового Міністерства демографії та діаспори і на додаток окремої державної установи – Фонду відновлення демографічного потенціалу. Відповідний законопроект 11424 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола Княжицький, Наталія Піпа, Роман Лозинський та інші.

«Мій законопроєкт про засади державної демографічної політики №11424 одноголосно підтримав Комітет гуманітарної та інформаційної політики.

Я запропонував створити єдине Міністерство, яке повністю охопить питання демографічної політики. Це міністерство повинно мати широке коло повноважень, необхідних як для розробки стратегічних документів державної демографічної політики, так і можливості впливати на зміст рішень інших органів виконавчої влади, якщо вони суперечать державній демографічній політиці» - підкреслив Микола Княжицький.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час обговорення проекту бюджету на 2025 рік №12000 Микола Княжицький зауважив, що для створення міністерства і на підтримку зв’язків з діаспорою необхідно передбачити кошторис.

Одним з завдань Фонду відновлення демографічного потенціалу буде «забезпечення міграційного приросту населення, в першу чергу за рахунок стимулювання українців, які проживають за кордоном, до повернення в Україну».

В свою чергу, Міністерство займатиметься організацією заходів з популяризації програм стимулювання іноземних українців до повернення в Україну.

Нагадаємо, раніше Роман Лозинський заявив, що потрібно ще зменшити мобілізаційний вік.

Також раніше ми писали, що нардепка Наталія Піпа пропонує заборонити спілкуватися російською у школах на перервах як учням, так і вчителям. Також Наталія Піпа разом з Миколою Княжицьким зареєстрували законопроект, яким пропонується обмежити посадовців у користуванні Telegram і змусити соцмережу співпрацювати з Нацрадою.

Джерело фото: Микола Княжицький / Facebook

Автор: Наталя Мамченко

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