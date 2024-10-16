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Комитет поддержал создание нового министерства демографии и диаспоры – Николай Княжицкий

18:31, 16 октября 2024
Комитет, возглавляемый Никитой Потураевым, поддержал создание в Украине министерства демографии и диаспоры – ранее соавтор проекта Николай Княжицкий предложил предусмотреть под новое министерство средства в бюджете.
Комитет поддержал создание нового министерства демографии и диаспоры – Николай Княжицкий
Источник фото: kompkd.rada.gov.ua
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Парламентский комитет по гуманитарной политике, который возглавляет народный депутат Никита Потураев, 16 октября рекомендовал к принятию законопроект о создании в Украине нового Министерства демографии и диаспоры и в дополнение отдельного государственного учреждения – Фонда восстановления демографического потенциала. Соответствующий законопроект 11424 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Николай Княжицкий, Наталья Пипа, Роман Лозинский и другие.

«Мой законопроект об основах государственной демографической политики №11424 единогласно поддержал Комитет гуманитарной и информационной политики.

Я предложил создать единое Министерство, полностью охватившее вопросы демографической политики. Это министерство должно обладать широким кругом полномочий, необходимых как для разработки стратегических документов государственной демографической политики, так и возможности влиять на содержание решений других органов исполнительной власти, если они противоречат государственной демографической политике» - подчеркнул Николай Княжицкий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время обсуждения проекта бюджета на 2025 год №12000 Николай Княжицкий отметил, что для создания министерства и поддержки связей с диаспорой необходимо предусмотреть смету.

Одной из задач Фонда восстановления демографического потенциала будет «обеспечение миграционного прироста населения, в первую очередь за счет стимулирования проживающих за рубежом украинцев к возвращению в Украину».

В свою очередь Министерство будет заниматься организацией мероприятий по популяризации программ стимулирования иностранных украинцев к возвращению в Украину.

Напомним, ранее Роман Лозинский заявил, что нужно еще снизить мобилизационный возраст.

Также ранее мы писали, что нардепка Наталья Пипа предлагает запретить общаться на русском в школах на перерывах как ученикам, так и учителям. Также Наталья Пипа вместе с Николаем Княжицким зарегистрировали законопроект, предлагающий ограничить должностных лиц в пользовании Telegram и заставить соцсеть сотрудничать с Нацсоветом.

Источник фото: Николай Княжицкий / Facebook

Автор: Наталя Мамченко

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Комитет поддержал создание нового министерства демографии и диаспоры – Николай Княжицкий

Комитет, возглавляемый Никитой Потураевым, поддержал создание в Украине министерства демографии и диаспоры – ранее соавтор проекта Николай Княжицкий предложил предусмотреть под новое министерство средства в бюджете.

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