Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды начнется 4 ноября

18:38, 16 октября 2024
Первыми 4-6 ноября тесты на определение уровня IQ будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.
Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды начнется 4 ноября
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 16 октября 2024 года допустила к сдаче тестов на когнитивные способности 619 кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации, ранее преодолевших этап тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации апелляционного общего суда.

Согласно обнародованному Комиссией графику, тестирование кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации на когнитивные способности будет проходить по группам и согласно алфавитному порядку с 4 по 6 ноября 2024 года.

Место сдачи тестов – здание ВККС. Начало тестирования по группам – 9:00, 11:10, 13:20, 15:30.

С графиком тестирования можно ознакомиться ниже:

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что тестирование на когнитивные способности кандидатов на должности судей апелляционных судов будет проходить с 4 по 9 ноября.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС апелляционные суды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды начнется 4 ноября

Первыми 4-6 ноября тесты на определение уровня IQ будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

Комитет поддержал создание нового министерства демографии и диаспоры – Николай Княжицкий

Комитет, возглавляемый Никитой Потураевым, поддержал создание в Украине министерства демографии и диаспоры – ранее соавтор проекта Николай Княжицкий предложил предусмотреть под новое министерство средства в бюджете.

Кабмин утвердил порядок ведения реестра лоббистов, где будут данные о встречах с депутатами и министрами

Правительство утвердило положение о Реестре прозрачности, куда будут вносить отчеты лоббисты.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 16 октября

9 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 6 кандидатов не явились.

Кабмин утвердил правила антитеррористической безопасности и идентификации объектов, которые могут стать объектами террористических посягательств

Правительство урегулировало правила для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду