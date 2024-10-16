Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды начнется 4 ноября

Первыми 4-6 ноября тесты на определение уровня IQ будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 16 октября 2024 года допустила к сдаче тестов на когнитивные способности 619 кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации, ранее преодолевших этап тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации апелляционного общего суда.

Согласно обнародованному Комиссией графику, тестирование кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации на когнитивные способности будет проходить по группам и согласно алфавитному порядку с 4 по 6 ноября 2024 года.

Место сдачи тестов – здание ВККС. Начало тестирования по группам – 9:00, 11:10, 13:20, 15:30.

С графиком тестирования можно ознакомиться ниже:

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что тестирование на когнитивные способности кандидатов на должности судей апелляционных судов будет проходить с 4 по 9 ноября.

Автор: Вячеслав Хрипун

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