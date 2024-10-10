Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 10 жовтня

13 кандидатів не набрали прохідний бал, а 10 претендентів взагалі не з’явилися.

Джерело фото - ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати сьомого дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

10 жовтня тестування складали дві групи кандидатів, які претендують на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, одразу 13 претендентів на посади суддів апеляційних судів кримінальної спеціалізації 10 жовтня не набрали необхідний прохідний бал, а ще 10 кандидатів взагалі не з’явилися на тестування.

Разом з тим, 5 кандидатів набрали максимально можливі 150 балів.

Зазначимо, що результати кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації поки що виглядають не так переконливо, як у кандидатів з цивільної спеціалізації. Зокрема, щоденна кількість «цивілістів», які не набирали прохідний бал у середньому складала 7 кандидатів, які не набирали мінімально необхідний бал.

З результатами тестування за 10 жовтня можна ознайомитися нижче:

З результатами першого дня тестування (2 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами другого дня тестування (3 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами третього дня тестування (4 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами четвертого дня тестування (7 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами п’ятого дня тестування (8 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами шостого дня тестування (9 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

Автор В’ячеслав Хрипун

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