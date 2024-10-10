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Кабмін оголосив конкурс на посади 3 незалежних членів наглядової ради Укренерго

18:13, 10 жовтня 2024
Документи у конкурсі на посади 3 незалежних членів наглядової ради Укренерго приймаються до 31 жовтня.
Кабмін оголосив конкурс на посади 3 незалежних членів наглядової ради Укренерго
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Міністерство економіки України повідомило, що Уряд оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради «Укренерго».

За оголошеним конкурсом обиратимуть трьох незалежних членів наглядової ради держкомпанії. Четвертого незалежного члена паралельно обирають за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою.

«Уряд прагне посилити корпоративне управління в державних компаніях, щоб воно відповідало принципам ОЕСР та міжнародним стандартам. Для цього важливо сформувати незалежну й ефективну наглядову раду. Призначення усіх незалежних членів наглядової ради «Укренерго» має відбутися до 9 грудня 2024 року», — наголосив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Вимоги до кандидатів можна знайти в оголошенні за посиланням.

Документи подаються з 10 жовтня 2024 року до 31 жовтня 2024 року 18:00 українською та англійською мовами на електронну адресу: [email protected].

Як писала «Судово-юридична газета», Володимира Кудрицького звільнили з посади голови Укренерго. З 5 вересня Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління.

Додамо, посли G7 вимагають від України негайного призначення експертів до наглядової ради НЕК «Укренерго».

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