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У Раді назвали загрозу в разі демобілізації військових віком до 25 років

18:05, 10 жовтня 2024
За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, спочатку необхідно знайти тих, хто прийде у військо на заміну демобілізованим.
У Раді назвали загрозу в разі демобілізації військових віком до 25 років
Фото: fakty.com.ua
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що демобілізація військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років, які були мобілізовані через виняток у законодавстві, наразі не можлива, пише «Укрінформ».

«Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді, впродовж цього періоду - я не можу назвати цю кількість, тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі - певна кількість осіб від 18 до 25 років, які були обмежено придатними, були мобілізовані», - сказав Стефанчук.

Також він наголосив, що «просто демобілізація – це буде обвал окремих ділянок українського фронту в супротиві російській федерації».

«І ми не хочемо, щоб за цими популістичними рішеннями хтось піарився. Бо тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни», - сказав він.

На думку Стефанчука, необхідно не лише знайти можливість демобілізувати цю категорію чоловіків, а «зрозуміти, хто прийде на їхнє місце».

«Але ми усвідомлюємо, що ці діти 18-25 років, попали під мобілізацію через недосконалість законодавства. І ми проговорили про це з військовими, і ви знаєте, що вони виконали свою обіцянку, після того, як ми з ними домовилися», - сказав голова Верховної Ради.

Він нагадав, що до прийняття закону військове керівництво ухвалило відповідну директиву, за якою більше не мобілізують цю категорію віком 18-25 років.

«І ще до моменту внесення і прийняття цього закону, військові пообіцяли, що не будуть закріплювати цих мобілізованих по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту», - додав Стефанчук.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

Крім того повідомлялося, що Комітет з нацбезпеки виключив з законопроекту 11379-д право на звільнення вже мобілізованих до 25 років обмежено придатних чоловіків.

Додамо, Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ начальника ТЦК про призов заброньованого 23-річного чоловіка на військову службу і зобов`язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу.

Разом з тим, народний депутат і заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв заявляв, що наразі немає підстав для демобілізації чоловіків віком 18-25 років, які вже служать у війську.

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Верховна Рада України Руслан Стефанчук

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