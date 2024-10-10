В Раде назвали угрозу в случае демобилизации военных до 25 лет

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, сначала необходимо найти тех, кто придет в армию на смену демобилизованным.

Фото: fakty.com.ua

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизация военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, которые были мобилизованы из-за исключения в законодательстве, пока не возможна, пишет «Укринформ».

«Вы знаете, что мы не раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно, в течение этого периода - я не могу назвать это количество, потому что мы проводили эти заседания в тайном режиме - определенное количество человек от 18 до 25 лет, ограниченных пригодными, были мобилизованы», - сказал Стефанчук.

Также он подчеркнул, что «просто демобилизация – это будет обвал отдельных участков украинского фронта в сопротивлении российской федерации».

«И мы не хотим, чтобы по этим популистическим решениям кто-то пиарился. Потому что здесь не вопрос для пиара, а вопрос для безопасности нашей страны», - сказал он.

По мнению Стефанчука, необходимо не только найти возможность демобилизовать эту категорию мужчин, но и «понять, кто придет на их место».

«Но мы осознаем, что эти дети 18-25 лет попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства. И мы проговорили об этом с военными, и вы знаете, что они выполнили свое обещание, после того, как мы с ними договорились», - сказал председатель Верховной Рады.

Он напомнил, что до принятия закона военное руководство приняло соответствующую директиву, по которой больше не мобилизуют эту категорию 18-25 лет.

«И еще до момента внесения и принятия этого закона военные пообещали, что не будут закреплять этих мобилизованных по боевым распоряжениям на сложных участках фронта», - добавил Стефанчук.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.

Кроме того сообщалось, что Комитет по нацбезопасности исключил из законопроекта 11379-д право на увольнение уже мобилизованных до 25 лет ограниченно годных мужчин.

Добавим, Львовский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве забронированного 23-летнего мужчины на военную службу и обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава.

Вместе с тем, народный депутат и заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев заявлял, что пока нет оснований для демобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет, которые уже служат в армии.

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