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На Ивано-Франковщине медведица напала на грибника, который чудом спасся

07:36, 11 октября 2024
Медведица была с медвежатами и четыре раза напала на мужчину.
На Ивано-Франковщине медведица напала на грибника, который чудом спасся
Источник фото: 7snov.com.ua
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В районе села Кузьминец на Ивано-Франковщине произошел инцидент, когда медведица с медвежатами напала на грибника. Пострадавший мужчина сейчас находится в больнице Калуша. Об этом сообщает Суспільне.

По словам председателя Ивано-Франковской областной организации Украинского общества охотников и рыболовов Михаила Лущака, грибник отправился в лес после обеда и подвергся нападению со стороны медведицы, которая четыре раза атаковала его, нанеся серьезные повреждения. Мужчина получил многочисленные раны, в том числе повреждения артериальных сосудов, но смог убежать.

Медицинский директор Калушской центральной районной больницы Ярослав Кинаш сообщил, что пострадавший был госпитализирован 8 октября с рваными ранами на руках и голове. Сейчас его состояние стабильное, и он находится в хирургическом отделении.

Михаил Лущак отметил, что при встрече с медведями важно соблюдать определенные правила: не кричать, не брать собак, не убегать и не смотреть животному в глаза. Если встреча все же произошла, следует медленно отступать, не поворачиваясь спиной к медведю.

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Ивано-Франковск

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