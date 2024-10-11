В Гоструда объяснили, как долго сохранять дела по страховым выплатам

После истечения срока хранения документы, относящиеся к страховым выплатам, следует уничтожить в соответствии с действующими нормами законодательства.

В Министерстве юстиции объяснили, какие сроки хранения дела о страховых выплатах.

Дела о страховых выплатах потерпевших на производстве и заинтересованных лиц со всеми необходимыми документами хранятся в территориальных органах Фонда социального страхования Украины в течение 75 лет после снятия застрахованного с учета.

По истечении срока хранения дела о страховых выплатах подлежат уничтожению в установленном законодательством порядке.

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