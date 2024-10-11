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На Івано-Франківщині ведмедиця напала на грибника, який дивом врятувався

07:36, 11 жовтня 2024
Ведмедиця була з ведмежатами і чотири рази напала на чоловіка.
На Івано-Франківщині ведмедиця напала на грибника, який дивом врятувався
Джерело фото: 7snov.com.ua
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У районі села Кузьминець на Івано-Франківщині сталася інцидент, коли ведмедиця з ведмежатами напала на грибника. Постраждалий чоловік наразі перебуває в лікарні Калуша. Про це повідомляє Суспільне.

За словами голови Івано-Франківської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Михайла Лущака, грибник вирушив до лісу після обіду і зазнав нападу з боку ведмедиці, яка чотири рази атакувала його, завдавши серйозних ушкоджень. Чоловік отримав численні рани, у тому числі пошкодження артеріальних судин, але зміг втекти.

Медичний директор Калуської центральної районної лікарні Ярослав Кінаш повідомив, що постраждалий був госпіталізований 8 жовтня з рваними ранами на руках і голові. Наразі його стан стабільний, і він перебуває в хірургічному відділенні.

Михайло Лущак наголосив, що при зустрічі з ведмедями важливо дотримуватись певних правил: не кричати, не брати собак, не втікати і не дивитися тварині в очі. Якщо зустріч все ж сталася, слід повільно відступати, не повертаючись спиною до ведмедя.

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Івано-Франківськ

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