Підстав для демобілізації військових віком 18-25 років немає, — нардеп Чернєв

Військових віком 18-25 років, поки не демобілізовуватимуть, бо їх нема ким замінити, зазначив нардеп.

Фото: rada.gov.ua

Наразі немає підстав для демобілізації чоловіків віком 18-25 років, які вже служать у війську. Про це заявив народний депутат і заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв.

За його словами, на закритому засіданні Міноборони та Генштабу ЗСУ повідомили, що темпи мобілізації в країні для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

«Просто немає ким їх замінити», - заявив Чернєв.

Він додав, якщо будуть відповідні показники мобілізації, тоді буде розглядатись і питання демобілізації.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

Крім того повідомлялося, що Комітет з нацбезпеки виключив з законопроекту 11379-д право на звільнення вже мобілізованих до 25 років обмежено придатних чоловіків.

Додамо, Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ начальника ТЦК про призов заброньованого 23-річного чоловіка на військову службу і зобов`язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу.

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