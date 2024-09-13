В Укренерго призначили виконувача обов'язків голови правління: що про нього відомо

Олексія Брехта призначили виконувачем обов’язків голови правління.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимира Кудрицького звільнили з посади голови Укренерго. З 5 вересня Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління.

Що відомо про Олексія Брехта

У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25. Останні два роки був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

В «Укренерго» наголосили, що компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління «Укренерго».

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