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В Укрэнерго назначили исполняющего обязанности председателя правления: что о нем известно

12:53, 13 сентября 2024
Алексея Брехта назначили исполняющим обязанности председателя правления.
В Укрэнерго назначили исполняющего обязанности председателя правления: что о нем известно
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимира Кудрицкого уволили с должности главы Укрэнерго. С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления.

Что известно об Алексее Брехте

В компании он работает 23 года, в целом в энергетическом секторе – 25. Последние два года был членом правления «Укрэнерго» и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что компания будет и в дальнейшем придерживаться практик корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и будет ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления «Укрэнерго».

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