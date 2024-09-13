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В Украине самый высокий уровень смертности и самый низкий показатель рождаемости — ЦРУ

12:35, 13 сентября 2024
По данным ЦРУ, уровень смертности в Украине достигает 18,6 на тысячу человек, что является самым высоким показателем среди всех стран мира.
В Украине самый высокий уровень смертности и самый низкий показатель рождаемости — ЦРУ
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В Украине наблюдается рекордно высокий уровень смертности и очень низкий уровень рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют последние данные из отчетов ЦРУ об уровне смертности и рождаемости в мире.
Согласно отчету, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек - это самый высокий показатель среди всех стран мира.

Литва, занимающая второе место по уровню смертности, имеет показатель 15,02 случая на тысячу человек. Сербия находится на третьем месте с уровнем смертности 14,9 на тысячу человек.

Самый низкий уровень смертности отмечается в Катаре, где этот показатель составляет всего 1,4 тысячи человек.

По уровню рождаемости Украина занимает последнее место со значением 6 рождений на 1000 человек.

На предпоследней позиции по рождаемости оказались французские владения Сен-Пьер и Микелон с показателем 6,4 рождений на 1000 человек.

Лидером по рождаемости в мире стал Нигер с показателем 46,6 рождений на 1000 человек.

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