Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Для новой карты судов необходимы утвержденные ВСП нормативы кадрового и финансового обеспечения судов

12:24, 13 сентября 2024
Новая карта судов, объективный подсчет бюджета судебной власти, электронное правосудие – ВСП вернулась к обсуждению нормативов кадрового и финансового обеспечения судов.
Для новой карты судов необходимы утвержденные ВСП нормативы кадрового и финансового обеспечения судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 13 сентября сообщил о заседании рабочей группы по разработке и внедрению нормативов кадрового, финансового, материально-технического и другого обеспечения судов Украины вместе с Европейской комиссией по вопросам эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ). В ходе заседания рабочей группы обсуждалась возможность оценки и диагностики в пилотных судах по направлениям нагрузки судей и работников суда, изменения территориальной подсудности судебных дел и карты судов, новые категории дел, чрезмерные сроки рассмотрения дел и имеющееся отставание в работе. Речь шла о типах данных, которые нужно собрать, методах сбора, определении судов и персонала, который будет вовлечен в работу.

Согласно закону, именно Высший совет правосудия по представлению ГСА утверждает эти нормативы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Офисе Президента готовят изменения в закон о судоустройстве для введения новой карты судов. Но без утверждения нормативов кадрового, денежного, материально-технического и другого обеспечения судов создать новую карту судов практически нереально. «Проект этого документа довольно долго дискутируется, в том числе с привлечением экспертов международных проектов», отметил генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик.

Кроме того, необходимо утверждение Высшим советом правосудия Методики определения численности судей в судах и методологии расчета судейской нагрузки.

Следует отметить, что «продолжительное время дискутируется» – это достаточно мягкая формулировка. Так, например, Высший совет правосудия собирался утвердить соответствующие нормативы еще в 2020 году. Тогда ВСП была создана рабочая группа для проработки необходимого количества судей в судах, направлены соответствующие письма в местные и апелляционные суды с просьбой дать оценку отчету международных партнеров.

В настоящее время базовым документом является не соответствующий акт, утвержденный ВСП, а решение Совета судей Украины от 11 июня 2021 №17, которым одобрен проект Методики определения нормативов кадрового обеспечения местных и апелляционных судов относительно численности судей. Однако решением ВСП в 2022 году ССУ было рекомендовано пересмотреть проект Методики.

ВСП при определении количества судей, например, ориентировалось на информацию, размещенную на веб-сайте ССУ. Совет судей Украины ведет и обновляет интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на судей и суды с учетом количества дел.

Впрочем, комплексный нормативный акт по вопросу нормативов ВСП пока не принят. То есть акт, который могли бы положить в основу новой карты судов, подсчета необходимого количества судей, бюджета судов, а также для доработки ЕСИТС.

Следует заметить, что финальная редакция Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы предусматривает повышение уровня финансового обеспечения органов и учреждений системы правосудия, в том числе усовершенствование существующей системы участия судебной власти в определении расходов Государственного бюджета на их содержание, обеспечение конкурентоспособной оплата труда работников аппаратов судов, органов и учреждений в системе правосудия, введение четкого механизма и оснований ограничения размера судейского вознаграждения судьям, фактически не осуществляющим правосудие, что создает ежегодную дополнительную нагрузку на Государственный бюджет Украины, а также действенной системы оценки эффективности, качества и независимости системы правосудия, действенных средств судебного администрирования, нормативов кадрового, финансового, материально-технического и иного обеспечения судов Украины».

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2021 году Минфин предлагал вообще отвязать судейское вознаграждение от прожиточного минимума и основываться на расчетах на соответствующих нормативах. Так, Минфин рекомендовал ГСА совместно с ВСП урегулировать вопрос о количестве судей (с учетом норматива рабочего времени, а не фактически отработанного времени судьями), численности работников аппаратов судов с обоснованным соотношением с количеством судей (и обязательным соблюдением этих нормативов при утверждении штатного расписания ), финансовых нормативов обеспечения судов (возможно, в разрезе категорий дел), финансовых нормативов обеспечения других органов и учреждений в системе ГСА.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
СБУ предлагают наделить правом разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабмина и Президента

СБУ отнесут к числу субъектов, имеющих полномочия разрабатывать и вносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Для новой карты судов необходимы утвержденные ВСП нормативы кадрового и финансового обеспечения судов

Новая карта судов, объективный подсчет бюджета судебной власти, электронное правосудие – ВСП вернулась к обсуждению нормативов кадрового и финансового обеспечения судов.

Расходы бюджета-2024 сократят на 137 млрд грн для обеспечения нужд военных

Сокращение гипотетических расходов на защиту гипотетических бобров экономит международные средства, но не увеличивает имеющийся ресурс для нужд военных, но при определенном условии – глава бюджетного комитета.

Начисленная банком в результате несанкционированного списания средств со счета задолженность подлежит отмене – Верховный Суд

Мошенники сняли средства с банковской карты мужчины, но банк начислил ему кредитную задолженность – Верховный Суд решил, были ли действия банка правомерными.

Судья нецензурно высказался в адрес обвиняемого – открыто дисциплинарное дело

Эмоциональная речь судьи стала реакцией на отказ обвиняемого признать свою вину.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду