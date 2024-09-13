Для новой карты судов необходимы утвержденные ВСП нормативы кадрового и финансового обеспечения судов

Новая карта судов, объективный подсчет бюджета судебной власти, электронное правосудие – ВСП вернулась к обсуждению нормативов кадрового и финансового обеспечения судов.

Высший совет правосудия 13 сентября сообщил о заседании рабочей группы по разработке и внедрению нормативов кадрового, финансового, материально-технического и другого обеспечения судов Украины вместе с Европейской комиссией по вопросам эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ). В ходе заседания рабочей группы обсуждалась возможность оценки и диагностики в пилотных судах по направлениям нагрузки судей и работников суда, изменения территориальной подсудности судебных дел и карты судов, новые категории дел, чрезмерные сроки рассмотрения дел и имеющееся отставание в работе. Речь шла о типах данных, которые нужно собрать, методах сбора, определении судов и персонала, который будет вовлечен в работу.

Согласно закону, именно Высший совет правосудия по представлению ГСА утверждает эти нормативы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Офисе Президента готовят изменения в закон о судоустройстве для введения новой карты судов. Но без утверждения нормативов кадрового, денежного, материально-технического и другого обеспечения судов создать новую карту судов практически нереально. «Проект этого документа довольно долго дискутируется, в том числе с привлечением экспертов международных проектов», отметил генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик.

Кроме того, необходимо утверждение Высшим советом правосудия Методики определения численности судей в судах и методологии расчета судейской нагрузки.

Следует отметить, что «продолжительное время дискутируется» – это достаточно мягкая формулировка. Так, например, Высший совет правосудия собирался утвердить соответствующие нормативы еще в 2020 году. Тогда ВСП была создана рабочая группа для проработки необходимого количества судей в судах, направлены соответствующие письма в местные и апелляционные суды с просьбой дать оценку отчету международных партнеров.

В настоящее время базовым документом является не соответствующий акт, утвержденный ВСП, а решение Совета судей Украины от 11 июня 2021 №17, которым одобрен проект Методики определения нормативов кадрового обеспечения местных и апелляционных судов относительно численности судей. Однако решением ВСП в 2022 году ССУ было рекомендовано пересмотреть проект Методики.

ВСП при определении количества судей, например, ориентировалось на информацию, размещенную на веб-сайте ССУ. Совет судей Украины ведет и обновляет интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на судей и суды с учетом количества дел.

Впрочем, комплексный нормативный акт по вопросу нормативов ВСП пока не принят. То есть акт, который могли бы положить в основу новой карты судов, подсчета необходимого количества судей, бюджета судов, а также для доработки ЕСИТС.

Следует заметить, что финальная редакция Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы предусматривает повышение уровня финансового обеспечения органов и учреждений системы правосудия, в том числе усовершенствование существующей системы участия судебной власти в определении расходов Государственного бюджета на их содержание, обеспечение конкурентоспособной оплата труда работников аппаратов судов, органов и учреждений в системе правосудия, введение четкого механизма и оснований ограничения размера судейского вознаграждения судьям, фактически не осуществляющим правосудие, что создает ежегодную дополнительную нагрузку на Государственный бюджет Украины, а также действенной системы оценки эффективности, качества и независимости системы правосудия, действенных средств судебного администрирования, нормативов кадрового, финансового, материально-технического и иного обеспечения судов Украины».

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2021 году Минфин предлагал вообще отвязать судейское вознаграждение от прожиточного минимума и основываться на расчетах на соответствующих нормативах. Так, Минфин рекомендовал ГСА совместно с ВСП урегулировать вопрос о количестве судей (с учетом норматива рабочего времени, а не фактически отработанного времени судьями), численности работников аппаратов судов с обоснованным соотношением с количеством судей (и обязательным соблюдением этих нормативов при утверждении штатного расписания ), финансовых нормативов обеспечения судов (возможно, в разрезе категорий дел), финансовых нормативов обеспечения других органов и учреждений в системе ГСА.

Автор: Наталя Мамченко

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