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Владимир Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в Правительстве

12:17, 13 сентября 2024
Президент подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Владимир Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в Правительстве
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский подписал указ №627/2024 об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины после кадровых изменений в Правительстве.

Так, указом Глава государства ввел в персональный состав СНБО:

Сибигу Андрея Ивановича – Министра иностранных дел Украины

Сметанина Германа Владимировича – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Также документом Президент утвердил в персональном составе СНБО Стефанишину Ольгу Витальевну – Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины.

В то же время, из состава Совета национальной безопасности и обороны вывели Александра Камышина и Дмитрия Кулебу.

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