Володимир Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в Уряді

Президент підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело фото: president.gov.ua

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Президент Володимир Зеленський підписав указ № 627/2024 про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України після кадрових змін в Уряді.

Так, указом Глава держави увів до персонального складу РНБО:

Сибігу Андрія Івановича — Міністра закордонних справ України

Сметаніна Германа Володимировича — Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Також документом Президент затвердив у персональному складі РНБО Стефанішину Ольгу Віталіївну — Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністра юстиції України.

Водночас зі складу Ради національної безпеки і оборони вивелики Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.

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