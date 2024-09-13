Володимир Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в Уряді

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 627/2024 про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України після кадрових змін в Уряді.
Так, указом Глава держави увів до персонального складу РНБО:
Сибігу Андрія Івановича — Міністра закордонних справ України
Сметаніна Германа Володимировича — Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
Також документом Президент затвердив у персональному складі РНБО Стефанішину Ольгу Віталіївну — Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністра юстиції України.
Водночас зі складу Ради національної безпеки і оборони вивелики Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.
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